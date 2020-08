Lo Spezia giocherà in Serie A per la prima volta nella sua storia (Di giovedì 20 agosto 2020) nella finale di ritorno dei playoff di Serie B lo Spezia è stato battuto 1-0 dal Frosinone ma è stato promosso ugualmente in Serie A grazie alla vittoria per 1-0 nella finale di andata e al miglior piazzamento in classifica. Leggi su ilpost

