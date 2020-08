L'invito di Arcuri agli insegnanti a sottoporsi al test per il Covid (Di giovedì 20 agosto 2020) "Finalmente è arrivato il momento di rientrare in classe. Per prepararci al meglio a questo importante passaggio, chiediamo la tua collaborazione, indispensabile per garantire una ripartenza in sicurezza. Ti proponiamo di sottoporti a un semplice test sierologico, gratuito e indolore, presso il tuo medico di base. Bastano pochi minuti e la tua tessera sanitaria". È questo il passo di una DEM (Direct Email Marketing o Direct E-Mailing) che il commissario straordinario Domenico Arcuri ha inviato al personale docente e non, operante nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, in quelle primarie e secondarie pubbliche, statali e non, paritarie e private di tutto il territorio nazionale, con l'invito a sottoporsi al test sierologico. Questo il testo completo della mail ... Leggi su agi

