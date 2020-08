Giornata difficile per l’equity europeo. Milano in rosso (Di giovedì 20 agosto 2020) (Teleborsa) – Tutte in calo le principali Borse europee. Giornata “no” anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,186. L’Oro è in calo (+0,87%) e si attesta su 1.945,1 dollari l’oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,44%. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +140 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,92%. Tra le principali Borse europee si concentrano le vendite su Francoforte, che soffre un calo dell’1,14%, vendite su Londra, che registra un ribasso dello 0,98%, e seduta negativa per Parigi, che mostra una perdita ... Leggi su quifinanza

Osserv_Impresa : Giornata difficile per l'equity europeo. Milano in rosso - BJLiguria : Borsa: Milano apre in negativo, giornata difficile a Piazza Affari - - URSSettigommosi : domani, per chi non segue lucifer, sarà una giornata difficile #LuciferSeason5 - sandromy1963 : Alzarsi dal letto resta sempre lo sforzo più difficile di tutta la giornata!! - heysventura : Testa pesante, nausea e tensione addominabile. Sarà una giornata difficile. -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata difficile Giornata difficile per l'equity europeo. Milano in rosso Il Messaggero Covid-19. L'incertezza che toglie sicurezza alla scuola

Caro direttore, a meno di un mese dalla riaperture di tutte le scuole regnano una sostanziale incertezza e confusione sulle modalità della ripartenza delle lezioni e sulle garanzie di sicurezza necess ...

Giornata difficile per l'equity europeo. Milano in rosso

(Teleborsa) - Tutte in calo le principali Borse europee. Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che conti ...

Caro direttore, a meno di un mese dalla riaperture di tutte le scuole regnano una sostanziale incertezza e confusione sulle modalità della ripartenza delle lezioni e sulle garanzie di sicurezza necess ...(Teleborsa) - Tutte in calo le principali Borse europee. Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che conti ...