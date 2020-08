Fulmine rosso in Texas, è impressionante: sembra Stranger Things [VIDEO] (Di giovedì 20 agosto 2020) Uno strano Fulmine è stato avvistato nella contea di Jeff Davis in Texas. Uno scienziato del McDonald Observatory a Fort Davis è riuscito ad immortale il raro fenomeno. Il Fulmine, chiamato spettro rosso (red sprite) per il suo caratteristico colore, è stato immortalato dallo scienziato Stephen Hummel. Il fenomeno, visibile solo per alcuni secondi, crea appunto un effetto spettacolare nel cielo. Purtroppo lo straordinario evento è visibile per soli pochi decimi di secondo, e tende a manifestarsi solo nelle zone più alte dell’atmosfera. L’incredibile Fulmine che sta facendo il giro del web Lo scienziato è uno dei pochi che è riuscito ad immortalare l’incredibile Fulmine. Solitamente da terra è impossibile osservare ... Leggi su velvetgossip

