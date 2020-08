Fiumicino e Ciampino: ecco il report dei test negli aeroporti e tutti i casi positivi (Di giovedì 20 agosto 2020) Nella giornata di ieri, mercoledì 19 agosto, grazie ai test eseguiti negli scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino – come rende noto l’Unità di Crisi – sono stati individuati 8 casi positivi. All’aeroporto di Fiumicino sono stati rintracciati 2 casi positivi: si tratta di un bambino di rientro da Dubrovnik, in Croazia, e di una ragazza proveniente da Malta con destinazione Chieti. 6, invece, i casi positivi individuati a Ciampino. Si tratta di 3 italiani di ritorno da Madrid, Valencia e Santander, di un somalo proveniente da Atene e diretto a Caserta, di un greco proveniente da Atene e diretto a Roma e di uno spagnolo proveniente da Santander e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

