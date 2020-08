Finale Europa League: il Siviglia per confermarsi, l’Inter pronta alla decima finale (Di giovedì 20 agosto 2020) finale di Europa League, venerdì 21 agosto alle 21,00 presso lo Stadion Koln (Colonia) si gioca Siviglia-Inter: sarà il primo incrocio tra le due squadre in tornei europei e la sesta volta in 11 edizioni di Europa League che le due formazioni che si incontrano in finale si affrontano per la prima volta in competizioni UEFA. I biancorossi inoltre si sono aggiudicati più volte il trofeo (cinque trionfi) e hanno raggiunto la finale numero sei (più di qualsiasi altra compagine). I nerazzurri invece arrivano a disputare la loro decima finale in una competizione europea, la prima da quando hanno vinto la Champions ... Leggi su sportface

