Elezioni, Zingaretti boccia la Raggi: “Principale problema di Roma negli ultimi anni”. Poi replica a Crimi: “Non regalare regioni a Salvini” (Di giovedì 20 agosto 2020) “In tutta Italia il Pd sostiene candidati che sono l’unico argine alla vittoria delle destre e garanzia di buon governo. Abbiamo visto un dibattito all’interno del M5s che rispettiamo, ma noi andremo avanti a combattere con tutti coloro che vogliono governare bene le regioni e non regalarle alla destra di Salvini. Ci metteremo la faccia e sarà utile all’Italia”. Lo ha detto il segretario Pd, Nicola Zingaretti, a margine dell’avvio dei test sierologici sul personale scolastico del Lazio. Zingaretti ha risposto così alle parole di Vito Crimi che ha chiuso ad alleanze nelle Marche e in Puglia alle prossime Elezioni regionali. Nello stesso momento il segretario dem ha anche parlato della candidatura di Virginia Raggi come sindaco della ... Leggi su ilfattoquotidiano

