Dj morta: prelievo del Dna del padre di Gioele per compararlo con quello dei resti ritrovati (Di giovedì 20 agosto 2020) Gli investigatori ritengono che si tratti del bambino ma per avere la certezza assoluta serve il Dna del padre. Non solo, il padre dovrà anche riconoscere i resti di indumenti trovati sempre ieri a un centinaio di metri dal tronco del bambino e un paio di scarpette Leggi su firenzepost

Gioele Mondello, il padre Daniele su Facebook: "Dubbi oggettivi su metodi per le ricerche"

Le prime parole sono di ringraziamento. Ma Daniele Mondello, il papà di Gioele, il bimbo di 4 anni, i cui presunti resti (si attende l’esame del Dna) sono stati trovati da un volontario ieri mattina, ...

CARONIA – Prelievo del Dna per Daniele Mondello, il papà di Gioele, oggi, per comparare i dati con il corpicino del bambino dell’età di Gioele, tra i 3 e i 4 anni trovato ieri mattina nei boschi di Ca ...

