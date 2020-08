Deulofeu: “Al Milan sono stato felice, è un’opzione per il futuro” (Di giovedì 20 agosto 2020) Gerard Deulofeu, ora al Watford, ha parlato ai microfoni di Radio Onda Cero. L’attaccante ex Milan è tornato proprio sull’avventura in rossonero: “Al Milan sono stato molto felice, è un’opzione per il mio ritorno. A Milano è anche nata mia figlia. Adesso penso a ritornare, con precauzione. Voglio tornare a giocare, mi manca ma non ho fretta.” Foto: profilo twitter Watford L'articolo Deulofeu: “Al Milan sono stato felice, è un’opzione per il futuro” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Tini97Milan1899 : RT @finallyZanco: Amici rossoneri, come lo vedreste un ritorno di #deulofeu al #milan ? Potrebbe essere l’esterno che ci manca e che stiamo… - Jacop83 : 3 anni fa ok addio Deulofeu...l'importante era prendere Keita Balde, senza lui non aveva senso nemmeno iscriversi a… - calciomercatoit : ????#Milan - #Deulofeu non resta al #Watford e apre al ritorno in rossonero ?? ?? #CMITmercato - finallyZanco : Amici rossoneri, come lo vedreste un ritorno di #deulofeu al #milan ? Potrebbe essere l’esterno che ci manca e che stiamo tanto cercando? - bronislavio : RT @condoresque: Trovo inoltre assurdo concentrare un progetto su Ibra, di cui non discuto le doti, ma non puoi costruire su un giocatore c… -

