Centri di salute mentale, allarme rosso nel Lazio. Strutture allo stremo. L’uomo che minacciava di fare una strage a Ostia non è un caso (Di giovedì 20 agosto 2020) allarme rosso per le Strutture psichiatriche nel Lazio. All’indomani dell’episodio di un uomo in cura presso il Centro di salute mentale di Ostia, che ha tenuto in scacco per nove le forze dell’ordine, i vigili del fuoco ed il 118 con la minaccia di far saltare la propria casa con una bombola del gas, la presidente dell’associazione Volontari in onda Odv, Elena Canali, denuncia una serie di situazioni drammatiche, di ordinaria follia, vissute in silenzio da tante famiglie del Lazio. La situazione dei Servizi Psichiatrici, distrutti in termini di personale e di Strutture, a causa del taglio della spesa sanitaria, porta gravi conseguenze, particolarmente a Ostia, dove il personale corrisponde a ... Leggi su lanotiziagiornale

FratellidItalia : #Meloni: 'Solidarietà alle nostre Forze dell'Ordine, costrette spesso a lavorare in condizioni precarie e con risor… - Fabio_Pivetta : @GiorgiaMeloni Infatti è da anni che per esempio ci impediscono di andare a 250 km/h nei centri. A Melò un conto è… - MarySha67744776 : @La7tv @InOndaLa7 dalla tragedia di Caronia alla tragedia aereo Germanwings significa solo una cosa i CENTRI SALUTE MENTALE non funzionano - mircopedretti10 : Prima viene la salute dicono... Delle loro créature africane positive che scappano dai centri nemmeno una parola. L… - akaSignorK : I #migranti sbarcati in Italia sono 2,5 e 3% dei nuovi positivi (Ministero della Salute tramite la sottosegretaria… -

Ultime Notizie dalla rete : Centri salute Centri di salute mentale, allarme rosso nel Lazio. Strutture allo stremo. L'uomo che minacciava di fare una strage a Ostia non è un caso LA NOTIZIA Dal centro di Asiago alle spiagge di Sorrento, ecco dove la mascherina è obbligatoria sempre

Dalla montagna al mare si moltiplicano i sindaci che, per reagire all’aumento dei contagi, adottano strategie difensive più rigide rispetto a quella indicata dall’ultima ordinanza del ministero della ...

Si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere: fermato dopo 9 ore dai carabinieri con un blitz

Avrebbe problemi di natura psicologica e sarebbe in cura presso un Centro di Salute Mentale, ma non sono chiari i motivi per cui intende togliersi la vita. Un uomo si è barricato in casa a Ostia e ...

Dalla montagna al mare si moltiplicano i sindaci che, per reagire all’aumento dei contagi, adottano strategie difensive più rigide rispetto a quella indicata dall’ultima ordinanza del ministero della ...Avrebbe problemi di natura psicologica e sarebbe in cura presso un Centro di Salute Mentale, ma non sono chiari i motivi per cui intende togliersi la vita. Un uomo si è barricato in casa a Ostia e ...