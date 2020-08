Botta e risposta tra Salvini e Azzolina su scuola e lager. Il ministro: "È un troglodita" (Di giovedì 20 agosto 2020) AGI - "Da oggi chiamero' Salvini "il gaglioffo". Gli consiglio una lettura: "Fino a quando la mia stella brillera'" scritto da Liliana Segre. Salvini avrebbe bisogno di studiare: ogni volta che parla di scuola dice scempiaggini". È un duro Botta e risposta quello che contrappone il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina al leader della Lega che in mattinata aveva accusato il governo di voler "trasformare le scuole in lager, con i banchi con le rotelle e le mascherine". "Io ho insegnato a Sarzana e ai miei studenti insegnavo cosa era un lager. Lui deve chiedere scusa non a me ma a tutta la comunità scolastica" ha detto Azzolina Piu' mi insulta ... Leggi su agi

