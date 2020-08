Benevento Città Spettacolo, la Red Roger porta in scena “A piedi nudi nel parco” (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – In occasione della 41esima edizione di Benevento Città Spettacolo, il 24 agosto alle ore 21:00 presso i Giardini del Teatro De Simone di Benevento, la Red Roger compagnia teatrale metterà in scena una delle commedie più conosciute ed apprezzate di tutti i tempi: A piedi nudi nel parco di Neil Simon. L’opera, scritta nel 1963, è una delle più fortunate dello sceneggiatore statunitense ed è stata resa celebre dall’adattamento cinematografico del 1967 con Jane Fonda e Robert Redford. La trama ruota intorno alle peripezie di una giovane coppia di sposi che dopo aver preso casa all’ultimo piano di un palazzo newyorkese si ritroverà a fare i ... Leggi su anteprima24

radiocitta : Apprendiamo dal Direttore di Benevento Città Spettacolo dell’esistenza di “Ersa Pound”: - Come se chiama tu sorell… - AntonioOpallo61 : RT @mattinodinapoli: Benevento Città Spettacolo, doppio show con Salemme e Arbore - mattinodinapoli : Benevento Città Spettacolo, doppio show con Salemme e Arbore -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Città Frosinone decolla per la Sicilia. Dopo i tamponi al gruppo squadra ciociariaoggi.it