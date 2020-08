Batman Forever: Jim Carrey e l'idea sul suo look che fu scartata a causa del suo divorzio (Di giovedì 20 agosto 2020) Per il roulo dell'enigmista in Batman Forever Jim Carrey avrebbe voluto radersi un punto interrogativo in testa ma il suo divorzio glielo impedì. Originariamente Jim Carrey aveva un'idea ben precisa su come sarebbe dovuta essere l'acconciatura dell'enigmista, il suo personaggio in Batman Forever: l'attore avrebbe voluto radersi un punto interrogativo sul cuoio capelluto ma questa sua peculiare idea dovette essere scartata a causa di alcuni problemi relativi alla sua vita privata. L'idea del punto interrogativo fu scartata perchè Carrey fu costretto a comparire in tribunale al fine di finalizzare il suo divorzio. Nonostante ... Leggi su movieplayer

