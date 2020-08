Barcellona, Messi interrompe le vacanze: oggi incontro con il neo allenatore Koeman. La situazione (Di giovedì 20 agosto 2020) Dopo appena sei giorni, Lionel Messi interrompe le sue vacanze per incontrare il neo allenatore del Barcellona, Ronald Koeman. Leggi su 90min

GoalItalia : ?? #Koeman si presenta al Barcellona Ed è subito bomba ?? 'Non so se dovrò convincere #Messi a restare' - FcInterNewsit : Victor Font (candidato pres. Barcellona): 'C'è il rischio che Messi vada via e questo mi fa venire gli incubi' - MarcoBarzaghi : #Messi ha interrotto le vacanze per rientrare a #Barcellona e parlare con Koeman - asfcim : RT @MarcoZH10: Questo è ciò che pensava Ronald #Koeman un anno fa del Barcellona. #Barcelona #Messi - sickmanux2 : RT @MarcoZH10: Questo è ciò che pensava Ronald #Koeman un anno fa del Barcellona. #Barcelona #Messi -