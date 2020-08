Barcellona, dall’Argentina: Messi, stop alle vacanze per parlare con Koeman (Di giovedì 20 agosto 2020) stop alle vacanze per delineare il proprio futuro. Leo Messi, stella del Barcellona, secondo quanto riportato da Tyc Sports (Argentina) ha interrotto improvvisamente le proprie vacanze per fare ritorno in Catalogna. Il capitano dei blaugrana, infatti, ha spinto forte per avere subito un colloquio con il neo tecnico Ronald Koeman per cercare di capire le prospettive future. Bartomeu ha aperto alla permanenza di Messi, Koeman ha dichiarato di voler trattenere la Pulce mentre per Leo è tempo di fare chiarezza con Inter e Manchester City alla finestra. Leggi su sportface

sportface2016 : #Barcellona | Dall'Argentina: #Messi, stop alle vacanze per parlare con #Koeman - infoitsport : Dall'Argentina: Messi lascia il Barcellona, scelta già comunicata. L'Inter c'è - sportli26181512 : Dall'Argentina: Messi lascia il Barcellona, scelta già comunicata. L'Inter c'è: Lionel Messi vuole lasciare il Barc… - infoitsport : Messi vuole lasciare il Barcellona, dall’Argentina sono sicuri: “L’ha comunicato alla squadra” - infoitsport : Calciomercato Inter, dall’Argentina | Messi vuole lasciare il Barcellona! -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona dall’Argentina