Auto contro camion fermo a bordo strada, muore bimbo (Di giovedì 20 agosto 2020) ANSA, - SENIGALLIA, 20 AGO - Un bambino di 7 anni è morto nello scontro tra l'Auto su cui viaggiava, una Fiat Cinqucento condotta dal padre, e un camion dei rifiuti lungo la strada Provinciale 19, ... Leggi su corrieredellosport

Un bimbo di 7 anni è morto nello scontro tra l'auto su cui viaggiava, una Fiat Cinqucento guidata dal padre, e un camion dei rifiuti lungo la Strada Provinciale 19, detta della Bruciata, in località C ...