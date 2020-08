Antonella Bucci in radio con “L’estate vuole noi” (Di giovedì 20 agosto 2020) Antonella Bucci in rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “L’estate vuole noi” (OnderadioRecord) In rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme digitali “L’ESTATE vuole NOI” (OnderadioRecord) il nuovo singolo di Antonella Bucci, scritto da Remo Elia e Luca Sala. Il brano nasce dalla voglia di lanciare un inno all’amore e alla vita. «L’estate è il momento… L'articolo Antonella Bucci in radio con “L’estate vuole noi” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Eros Ramazzotti & Antonella Bucci - Amarti è l'immenso per me -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - ZetatielleM : “L’estate vuole noi” è il titolo del nuovo, bellissimo singolo di Antonella Bucci #videoclip #musicaitaliana… - AllMusicItalia : E' uscito il nuovo singolo di @antonellabucci L'Estate Vuole Noi, accompagnato da un video girato in Calabria e Sic… - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Eros Ramazzotti & Antonella Bucci - Amarti è l'immenso per me -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Bucci "L'estate vuole noi": il nuovo singolo di Antonella Bucci Sardegna Reporter Ad Ortona a Mare la finale nazionale del Venus Talent Show targato Mediaset

Ortona a mare. Si alza il sipario sulla finalissima nazionale del 15° Venus Talent Show-Premio Mastro Sino. Giovedì 20 agosto alle 21 in piazza San Tommaso il rush finale del concorso per giovani tale ...

Ad Ortona a Mare la finale nazionale del Venus Talent Show targato Mediaset: presentano il marsicano Luca Di Nicola e la cantante Jo Squillo

Ortona a mare – Si alza il sipario sulla finalissima nazionale del 15° Venus Talent Show-Premio Mastro Sino. Giovedì 20 agosto alle 21 in piazza San Tommaso il rush finale del concorso per giovani ta ...

Ortona a mare. Si alza il sipario sulla finalissima nazionale del 15° Venus Talent Show-Premio Mastro Sino. Giovedì 20 agosto alle 21 in piazza San Tommaso il rush finale del concorso per giovani tale ...Ortona a mare – Si alza il sipario sulla finalissima nazionale del 15° Venus Talent Show-Premio Mastro Sino. Giovedì 20 agosto alle 21 in piazza San Tommaso il rush finale del concorso per giovani ta ...