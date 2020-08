Virus a Napoli, chiuso il pronto soccorso dell’ospedale (Di mercoledì 19 agosto 2020) È stato chiuso oggi il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco a Napoli per due casi appurati di Covid-19. Ne dà notizia il consilgiere regionale dei Verdi-Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione Sanità. «Una delle due persone in questione aveva già effettuato il tampone al Cotugno e senza aspettare i risultati si è … L'articolo Virus a Napoli, chiuso il pronto soccorso dell’ospedale Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

