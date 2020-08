Ufficiale: Osasuna, rinnovo annuale per Roncaglia (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’Osasuna, attraverso una nota sui social, ha comunicato di aver trovato l’accordo con Facundo Roncaglia per il rinnovo di contratto almeno per la prossima stagione. OFFICIAL STATEMENT #Osasuna renews Roncaglia for next season. pic.twitter.com/tO2vi1Jk09 — C. A. Osasuna (@caOsasuna en) August 19, 2020 Foto: twitter Osasuna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

sportface2016 : #Osasuna, attraverso una nota ufficiale il club ha comunicato che #Arrasate è risultato positivo al #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Osasuna UFFICIALE: Osasuna, rinnovo annuale per l'ex Fiorentina Facundo Roncaglia TUTTO mercato WEB Espanyol, UFFICIALE: preso un ex Arsenal e Barcellona

L'Espanyol ingaggia dall'Osasuna Fran Merida, centrocampista di esperienza scuola Barcellona che in carriera ha vestito le maglie di Arsenal, Atletico Madrid ed ...

Javi Martinez avrebbe già rifiutato l’offerta della Fiorentina, vuole tornare a giocare in Spagna

Secondo quanto riportato da sito todofichajes.com Javi Martinez avrebbe già rifiutato l’offerta presentata dalla Fiorentina. Il giocatore spagnolo lascerà il Bayern Monaco ma il suo desiderio è quello ...

L'Espanyol ingaggia dall'Osasuna Fran Merida, centrocampista di esperienza scuola Barcellona che in carriera ha vestito le maglie di Arsenal, Atletico Madrid ed ...Secondo quanto riportato da sito todofichajes.com Javi Martinez avrebbe già rifiutato l’offerta presentata dalla Fiorentina. Il giocatore spagnolo lascerà il Bayern Monaco ma il suo desiderio è quello ...