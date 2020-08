Treno deraglia a Carnate, le prime immagini dal luogo dell’incidente: video (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un Treno è deragliato poco appena delle 12 a Carnate, nei pressi della stazione Carnate-Usmate, in Brianza. Nel deragliamento sono rimasti feriti 2 macchinisti, che secondo Areu, non dovrebbero essere gravi e un passeggero che ha rotto il vetro del finestrino per uscire e secondo le prime informazioni si è allontanato. Il Treno di Trenord è della linea Milano-Lecco. Più carrozze, secondo le prime notizie, si sono rovesciate anche sulla viabilità ordinaria. Sul posto, insieme al 118, carabinieri e vigili del fuoco. L'articolo Treno deraglia a Carnate, le prime immagini dal luogo dell’incidente: ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : Carnate, deraglia treno: ci sarebbero diversi feriti - MediasetTgcom24 : Deraglia un treno Lecco-Milano, motrice esce dai binari #treno - Agenzia_Ansa : Treno deraglia in #Brianza, feriti due macchinisti #ANSA - avv_procopio : RT @Agenzia_Ansa: Treno deraglia in #Brianza, feriti due macchinisti #ANSA - BlitzTVit : Deraglia un treno Lecco-Milano, la motrice è uscita dai binari. Paura alla stazione di #Carnate (Monza e Brianza)… -