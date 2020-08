Thiago Silva a parametro zero al Milan? Ecco la risposta del calciatore (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il nome del difensore brasiliano è tornato alla ribalta, visto che lascerà il Paris Saint Germain in scadenza tra pochi giorni Leggi su 90min

DiMarzio : La finale di #UCL e un pensiero al futuro: ritorno in Italia? Thiago Silva risponde così - marcoconterio : ??Thiago Silva, capitano del #PSG: 'Non so dove andrò. Ho detto al mio agente di lasciarmi tranquillo e di farmi fin… - pisto_gol : Due osservazioni su Ata-Psg: anche a 35 anni, THIAGO SILVA A 0 euro è da prendere subito . Partita monumentale. Vic… - news24_napoli : PSG, Thiago Silva: “Finale sensazione indimenticabile, sul mio futuro…” - M16dicembre1899 : RT @GiovaB95: Thiago Silva servirebbe al Milan ma soprattutto a romagnoli -