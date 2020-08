Ricerche del piccolo Gioele, trovati resti umani nei boschi di Caronia (Di mercoledì 19 agosto 2020) PALERMO (ITALPRESS) – Dopo la segnalazione di alcuni volontari che partecipano alle Ricerche di Gioele, il figlio di Viviana Parisi, la dj trovata morta nei boschi, i soccorritori hanno concentrato le Ricerche in un fosso nelle campagne di Caronia, nel Messinese. Sul posto sono stati trovati alcuni resti di ossa e di indumenti. Tracce che non si esclude possano essere ricondotte al bambino. Sul posto è arrivato il procuratore di Patti Angelo Vittorio Cavallo che coordina l’inchiesta per omicidio e sequestro di persona dopo la morte di Viviana Parisi. Il pm, accompagnato da vigili del fuoco, agenti della Scientifica e volontari di Protezione Civile, ha fatto un primo sopralluogo dall’alto. Sono arrivati anche il papà Daniele Mondello, i ... Leggi su ilcorrieredellacitta

?? Le tracce individuate vicino all'autostrada sarebbero di #Gioele Mondello, scomparso con la madre Viviana il 3 ag… - Dj morta: trovati resti di ossa e indumenti, tracce di #Gioele al 99 per cento. Si attende l'esame del Dna per la c… - Proseguono senza sosta le ricerche del piccolo Gioele nei boschi di Caronia (ME). In azione anche 5 unità cinofile…

