Nuoto, Assoluti Open: Bruni e Paltrinieri conquistano i titoli italiani nelle 2,5 km (Di mercoledì 19 agosto 2020) Si è svolta oggi a Piombino la seconda giornata dei campionati italiani Assoluti Open, interamente dedicata alle inedite 2,5 chilometri. La russa Anastasiya Kirpichnikova si è aggiudicata la prova femminile, battendo allo sprint finale il gruppo in 27’22”1; secondo posto per la vicecampionessa olimpica Rachele Bruni che ha chiuso in 27’23”8, conquistando il titolo italiano, davanti alla spagnola Maria De Valdes Alvarez, giunta in terza posizione a completare il podio. Buon quarto posto per Aurora Ponselè. Per quel che concerne la gara maschile, invece, il francese Marc-Antoine Olivier si è preso la rivincita in 24’55”7 nei confronti di Gregorio Paltrinieri, il quale ha comunque conquistato il titolo italiano, bissando il successo di ieri ... Leggi su sportface

