Nocera Inferiore, sei nuovi casi positivi: due rientrano dalla Grecia (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è un’intera famiglia che aveva avuto contatti con il caso emerso a Nocera Inferiore nei giorni scorsi e due persone rientrate da una vacanza in Grecia tra i sei nuovi casi positivi registrati nel comune di Nocera Inferiore dove al PalaCoscioni continuano i test su tutta la popolazione considerata a rischio. I quattro componenti della famiglia sono moglie, figlio suocera e suocera che avevano avuto contatti con il caso emerso nei giorni scorsi. Tra i nuovi casi registrati oggi ci sono tre nuovi positivi a Mercato San Severino: due sono familiari, moglie e figlio di un contatto stretto del paziente di Mercato San ... Leggi su anteprima24

