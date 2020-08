“Nessuna seconda ondata, lockdown impensabile”. Il virologo Palù sgonfia i nuovi contagi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Roma, 19 ago – I contagi che stanno scatenando l’allarmismo degli “espertoni” schierati con il governo giallofucsia, a sua volta intento ad alimentare la paura per il virus in modo tale da giustificare misure restrittive e abusare dei poteri speciali previsti dallo stato di emergenza, non devono spaventare perché non riguardano alcuna seconda ondata dell’epidemia. A spiegarlo è il virologo Giorgio Palù, microbiologo presso l’Università di Padova, che ha analizzato per l’Agi la curva dei contagi in Italia e la possibilità di un secondo lockdown. Ebbene, anche secondo Palù – come per gli altri esperti non allineati con il Cts e il governo, da Zangrillo a Bassetti – l’epidemia è in ... Leggi su ilprimatonazionale

Beppe1158 : RT @IlPrimatoN: Il microbiologo Giorgio Palù dell'Università di Padova spiega perché gli attuali contagi non devono spaventare https://t.c… - StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: Il microbiologo Giorgio Palù dell'Università di Padova spiega perché gli attuali contagi non devono spaventare https://t.c… - AStropez : RT @IlPrimatoN: Il microbiologo Giorgio Palù dell'Università di Padova spiega perché gli attuali contagi non devono spaventare https://t.c… - Gianluc68325330 : RT @IlPrimatoN: Il microbiologo Giorgio Palù dell'Università di Padova spiega perché gli attuali contagi non devono spaventare https://t.c… - RenatoGianmarco : RT @IlPrimatoN: Il microbiologo Giorgio Palù dell'Università di Padova spiega perché gli attuali contagi non devono spaventare https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : “Nessuna seconda Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera