L'AUDIO choc dell'assessore deluchiana Palmeri: "Zinzi jr è un fallito. Suda e non si cura la tosse"

Stanno creando imbarazzo nella giunta regionale campana guidata dallo sceriffo Vincenzo De Luca le parole dell'assessore regionale al Lavoro Sonia Palmeri, candidata alle prossime regionali con la lista De Luca presidente. In un vocale wp, diffuso da Gianpiero Zinzi, consigliere regionale uscente e ricandidato con la Lega, la Palmeri accusa proprio Zinzi "di essere un fallito figlio di papà". Poi ci va duro contro l'avversario politico: "Dovrebbe (Zinzi jr) curarsi la tosse, lo vedo in difficoltà. Tra l'altro Suda pure". Il messaggio privato è finito in rete e sta circolando sulle bacheche Facebook. L'aver portato alla luce la bufala del Dea di I livello all'ospedale di Piedimonte Matese mi è ...

