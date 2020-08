Grey’s Anatomy 17: cosa accadrà tra Meredith e DeLuca? Lo svela l’attore (Di mercoledì 19 agosto 2020) La sedicesima stagione di ‘Grey’s Anatomy’ non poteva che concludersi con un grande punto interrogativo. La situazione amorosa, confusa ed instabile di Meredith Gray, ha indubbiamente lasciato sulle spine i milioni e veterani telespettatori del famoso Medical Drama. Dopo aver dubitato del benessere e della salute del dottor Andrew DeLuca, la protagonista ha attraversato i corridoi dell’ospedale rimandando il romantico appuntamento con Cormac Hayes. Triangolo amoroso e… A chiarire la situazione e a dare qualche piccola anticipazione sulla diciassettesima stagione, è l’attore italiano naturalizzato canadese, Giacomo Gianniotti. L’interprete del dottor DeLuca ha dato una panoramica generale sulle vicende che interesseranno la prossima stagione, facendo luce su una possibile ... Leggi su velvetgossip

