Gazzetta: incontro De Laurentiis-Gattuso, nessun accenno alla questione rinnovo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ieri De Laurentiis e Gattuso si sono incontrati a Capri per un vertice di mercato. La Gazzetta dello Sport scrive che i due non hanno minimamente toccato l’argomento rinnovo del tecnico con il Napoli. Il nodo delle clausole resta vivo: se una delle due parti non cederà non se ne farà niente. “Presidente e allenatore, non hanno nemmeno sfiorato l’argomento rinnovo, già rimandato, alla prossima primavera, nel primo incontro avuto la scorsa settimana. Per Gattuso, la priorità resta la squadra e la stagione che verrà. Il contratto può attendere e, alla fine, uno dei due dovrà cedere sulla questione clausole. Altrimenti si addenseranno nubi sul futuro ... Leggi su ilnapolista

