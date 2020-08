Galli: «Bizzarro si discuta di discoteche e non di trasporti. Bisogna scaglionare tutto» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Giornale intervista Massimo Galli, direttore delle Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano. Il tema è quello della riapertura delle scuole. «Più che preoccuparsi per i banchi e per distanziamenti dal successo improbabile, è necessario concentrarsi su prevenzione e sorveglianza sanitaria. Una garanzia totale di sicurezza non esiste. Ci sono momenti in cui i ragazzi finiscono per ammassarsi. Già non è semplice tenerli a freno per cinque ore di lezione in classe, figuriamoci con la mascherina: nemmeno un docente riesce a sopportarla per un’intera mattinata». Occorrerebbe utilizzare test rapidi, che consentano di identificare facilmente eventuali focolai all’interno delle scuole. «Ogni plesso scolastico dovrebbe essere sottoposto al pungidito prima dell’inizio della scuola, una sorta di ... Leggi su ilnapolista

napolista : Galli: «Bizzarro si discuta di discoteche e non di trasporti. Bisogna scaglionare tutto» Al Giornale: «A settembre… -

Ultime Notizie dalla rete : Galli Bizzarro Galli: «Bizzarro si discuta di discoteche e non di trasporti. Bisogna scaglionare tutto IlNapolista Giffoni Film Festival, si parte con un'ode alla natura e alla resilienza: ecco "L'unico e inseparabile Ivan"

Si è aperta con un'ode alla resilienza, alla solidarietà e al rispetto della natura e degli animali, virtù particolarmente attuali nell'epoca odierna, la 50esima edizione del Giffoni Film Festival. In ...

Discoteche chiuse, Galli: «Danni all'economia? I contagi di Ferragosto ci costeranno di più»

Avrei trovato bizzarro che si fossero giustamente investite ingenti risorse ... Secondo il primario del Sacco Massimo Galli, il governo non avrebbe dovuto consentire la riapertura delle discoteche.

Si è aperta con un'ode alla resilienza, alla solidarietà e al rispetto della natura e degli animali, virtù particolarmente attuali nell'epoca odierna, la 50esima edizione del Giffoni Film Festival. In ...Avrei trovato bizzarro che si fossero giustamente investite ingenti risorse ... Secondo il primario del Sacco Massimo Galli, il governo non avrebbe dovuto consentire la riapertura delle discoteche.