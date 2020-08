È ufficiale Koeman alla guida del Barcellona per due anni (Di mercoledì 19 agosto 2020) AGI - "Benvenuto a casa Ronald Koeman": il Barcellona annuncia così su Twitter l'ufficializzazione dell'ingaggio dell'olandese sulla panchina blaugrana. ¡Bienvenido a casa, @RonaldKoeman! ❤️ #KoemanCuler — FC Barcelona (@FCBarcelona es) August 19, 2020 Il tecnico ha risolto il contratto da Ct della nazionale olandese e ha firmato un biennale fino al 2022 con il Barça. A Barcellona Koeman è considerato un 'eroe': nel 1992, la squadra catalana vinse con lui in difesa (con licenza di far gol) la prima coppa dei Campioni. Il Barcellona ha postato la sua punizione dell'1-0 sulla Sampdoria in finale a 8 minuti dalla fine dei supplementari. ❤️ ... Leggi su agi

L'olandese guiderà la prima squadra fino al 30 giugno 2022 e prenderà il posto di Quique Sétien, esonerato dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco.

