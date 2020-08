Discoteche chiuse, Tar respinge ricorso dei sindacati: «Ora prolifererà l’abusivismo» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Tar ha respinto la richiesta di riaprire le Discoteche chiuse. La decisione di chiudere i locali della movida, dopo l’impennata dei contagi tra i più giovani, era stata presa domenica 16 agosto con un’ordinanza firmata dal Ministro della Salute Speranza. Per contenere la gestione dell’emergenza da Covid-19 è stato introdotto anche l’obbligo di mascherina nei luoghi, dove c’è il rischio di assembramenti dalle ore 18 alle 6. A presentare la domanda il giorno successivo era stato il sindacato Silb-Fipe Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo. leggi anche l’articolo —> Coronavirus, chiuse tutte le Discoteche, il proprietario del Papeete: «Una mossa per sabotare la campagna ... Leggi su urbanpost

trash_italiano : Con l'ultimo video sulle discoteche chiuse Er Faina è aumentato di 70.000 followers ?? - HuffPostItalia : Matteo Bassetti: 'Discoteche chiuse? Virus fornaio: contagia di notte e di giorno riposa' - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Discoteche chiuse, polemiche e ricor… - pensieri_lenti : RT @ceraunacolta: Tutti a protestare per le discoteche chiuse, avventori e gestori, e nessuno che pensa a noi, orfani delle sagre, che abbi… - RunPierwork13 : RT @CanettiQueen: Ma se a Ibiza le discoteche sono chiuse, che ci andate a fare? Non me dite per il mare che in Sicilia e Sardegna è 34 vol… -