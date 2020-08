Carnate, il treno deraglia in stazione. "Un errore", ipotesi disastrosa (Di mercoledì 19 agosto 2020) Incidente ferroviario a Carnate, in Brianza: un treno di trenord della linea Milano-Lecco è deragliato intorno alle 12 nei pressi della stazione Carnate-Usmate: sono rimasti feriti due macchinisti, le cui condizioni non sarebbero gravi. Un passeggero avrebbe invece rotto il vetro del finestrino con il braccio e si sarebbe allontanato dai binari. Ancora da chiarire la dinamica: dalle prime ricostruzioni, il treno forse per un errore negli scambi è finito fuori dai binari, coinvolgendo quattro carrozze tra le scintille dei binari e abbattendo un pilone. Ovviamente l'incidente ha bloccato la viabilità ordinaria. Sul posto, insieme al 118, carabinieri e vigili del fuoco. Leggi su liberoquotidiano

rtl1025 : ?? Un treno è deragliato poco appena delle 12 a #Carnate, nei pressi della stazione Carnate-Usmate, in #Brianza. Nel… - Corriere : Carnate, deraglia treno: ci sarebbero diversi feriti - fanpage : ULTIM'ORA Sul posto ci sono cinque ambulanze, tre automediche e due elicotteri in codice rosso - guidoraos : Un nuovo grave incidente ferroviario in Lombardia @cmterzi - Silvana22948848 : RT @Libero_official: #Carnate, treno di #Trenord deraglia in stazione: quattro carrozze si ribaltano, due macchinisti feriti #CarnateUsmate… -