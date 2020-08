Calciomercato Juventus, addio Bernardeschi: pista spagnola (Di mercoledì 19 agosto 2020) Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' in edicola stamani, l'Atletico Madrid avrebbe effettuato un sondaggio per Bernardeschi. Attenzione poi alla Premier League, campionato che piace ... Leggi su calciomercato

SkySport : Calciomercato Juve, l'agente di Dybala: 'Paulo via? Falso, lavoriamo al rinnovo' - Gazzetta_it : #Dybala, parla l'agente: 'Paulo via? Falso. Felice alla #Juve, lavoriamo per il rinnovo' #calciomercato - mirkocalemme : +++L'agente di #Dybala conferma le indiscrezioni di @calciomercatoit : 'Vuole restare alla #Juventus e lavoriamo pe… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Corsport - Lavori in corso sulle fasce: Alex Sandro può partire, tutti gli obiettivi della Juventus - GiovanniFrulla : RT @JCTweet_: #Icardi: ?? SÌ ? NO #Calciomercato #Juventus -