Bayern Monaco, Davies: «Felice per la finale. Ora a viso aperto contro il Psg» (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’esterno del Bayern Monaco, Alphonso Davies, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Lione Alphonso Davies, giocatore del Bayern Monaco, ha parlato al termine della semifinale di Champions League vinta contro il Lione. Ecco le sue dichiarazioni: «Sono molto Felice perchè siamo arrivati in finale. Sappiamo che giocheremo col Psg, un’ottima squadra. Dovremo andare lì e giocare a viso aperto. Adesso festeggeremo un po’, ma pensiamo già alla partita. Quando sono arrivato al Bayern, sapevo di giocare in uno dei club più importanti del mondo. Per me è un sogno giocare ... Leggi su calcionews24

