Baldur’s Gate 3: data e requisiti di sistema per l’early access (Di mercoledì 19 agosto 2020) Baldur’s Gate 3 si appresta a debuttare in early access a settembre, oltre alla data conosciamo anche i requisiti di sistema Tra le mani di Larian Studios c’è uno dei videogiochi più atteso dagli amanti dei giochi di ruolo CRPG. Si tratta infatti di una serie estremamente importante per il genere, in quanto ne ha costruito le fondamenta ben 22 anni fa. Una storia avvincente, scelte importanti e un gameplay divertente lo hanno caratterizzato da molto tempo. Successivamente, sia il primo che il secondo capitolo, hanno visto nuovi adattamenti facendo arrivare questi titoli addirittura su console. Buona parte dei fan tuttavia hanno sempre sperato in un seguito, desiderio che si è avverato con un annuncio il 28 febbraio. Baldur’s Gate 3 si appresta ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Baldur's Gate 3: data e requisiti di sistema per l'early access #BaldursGateIII #GoogleStadia #LarianStudios #PC… - Asgard_Hydra : Baldur's Gate 3: annunciata la data per l'early access del famoso GDR, ecco le novità - GamesPaladinsIT : Baldur’s Gate 3: Annunciata la versione Early Access per il GDR per Google Stadia e PC - gemin_steven98 : RT @Multiplayerit: Baldur's Gate 3: due video sono tornati a mostrare il gioco - turkaill : @Multiplayerit Che voglia di rigiocare a Baldur's Gate -

Ultime Notizie dalla rete : Baldur’s Gate