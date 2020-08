Tre suicidi in due settimane. “Covid, disoccupazione e nuove povertà, serve aiuto” (Di martedì 18 agosto 2020) Tre suicidi nel giro di due settimane, probabilmente attribuibili alla crisi economica postlockdown, hanno destato la preoccupazione di un Vescovo, il quale ha cercato con le sue parole durante l’omelia di ferragosto, di lanciare un allarme invitando i fedeli a segnalare le situazioni gravi. Il vescovo, della cattedrale di Acerra, monsignor Antonio di Donna, ha detto: “Vorrei richiamare la vostra attenzione su un fenomeno che mi preoccupa, e speriamo finisca qui. Nel giro di due settimane ci sono stati tre suicidi, tre persone che si sono tolte la vita. Non sappiamo certo le motivazioni, ma non è difficile capire che dietro questi gesti disperati ci siano i motivi di povertà, di disoccupazione, di mancanza di lavoro, soprattutto in questo tempo di pandemia che sta procurando ... Leggi su ilparagone

AlTuna60835375 : RT @d_essere: ITALIANI SOLI IMMIGRATI SOLDI A PIOGGIA! Covid ad Acerra, tre suicidi in due settimane: «Nuove povertà, ci serve aiuto» CH… - d_essere : ITALIANI SOLI IMMIGRATI SOLDI A PIOGGIA! Covid ad Acerra, tre suicidi in due settimane: «Nuove povertà, ci serve… - 007Vincentxxx : Il Mattino Mobile: Covid ad Acerra, tre suicidi in due settimane: «Nuove povertà, ci serve aiuto» - positanonews : Tre suicidi, il Vescovo: “Attenti al lockdown per Covid” tra le #news - cmgaston : @vassiljieva Nipote 3 ha tre anni quindi già cammina, il che: 1. ci mette al riparo da una serie di tentati suicid… -