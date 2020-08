Titanic, Jack doveva morire per salvare Rose? La risposta scientifica (Di martedì 18 agosto 2020) Il dibattito sul Titanic e sul sacrificio di Jack per salvare Rose non si placherà mai, ma cosa dice la scienza al riguardo al finale del film con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet? Se avete visto Titanic almeno una volta nella vita, vi sarete sicuramente chiesti "Ma era proprio necessario che il povero Jack si sacrificasse per salvare Rose?". La risposta è sì, almeno secondo un'analisi scientifica che ha preso in esame le dinamiche dello straziante finale del film con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. In passato c'è stato chi ha tentato di risolvere il quesito che ha attanagliato generazioni di spettatori dall'ormai lontano 1997, e alcuni (come nello show MythBusters) erano anche giunti a ... Leggi su movieplayer

clikservernet : Titanic, Jack doveva morire per salvare Rose? La risposta scientifica - Noovyis : (Titanic, Jack doveva morire per salvare Rose? La risposta scientifica) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Titanic, Jack doveva morire per salvare Rose? La risposta scientifica - quasiamelia : Se Jack Dawson non avesse vinto al gioco i biglietti per il Titanic magari sarebbe morto comunque in guerra un paio… - frnz22006860 : @riotta Io direi Jack di Titanic :D -

Ultime Notizie dalla rete : Titanic Jack Titanic, Jack doveva morire per salvare Rose? La risposta scientifica Movieplayer.it Titanic, Jack doveva morire per salvare Rose? La risposta scientifica

Il dibattito sul Titanic e sul sacrificio di Jack per salvare Rose non si placherà mai, ma cosa dice la scienza al riguardo al finale del film con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet? Se avete visto ...

I migliori articoli di oggi

Le scene di sesso romantico nei film non sono tutte uguali. L’arte di ‘fare l’amore’, o meglio di raccontarcelo tramite le immagini, è molto labile e cambia in base alla sensibilità del regista, al ti ...

Il dibattito sul Titanic e sul sacrificio di Jack per salvare Rose non si placherà mai, ma cosa dice la scienza al riguardo al finale del film con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet? Se avete visto ...Le scene di sesso romantico nei film non sono tutte uguali. L’arte di ‘fare l’amore’, o meglio di raccontarcelo tramite le immagini, è molto labile e cambia in base alla sensibilità del regista, al ti ...