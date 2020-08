Thiago Silva: “Oggi una gara più tranquilla rispetto all’Atalanta. E’ una sensazione indimenticabile” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Thiago Silva, nel post gara dopo la vittoria sul Lipsia, ha parlato del futuro: “È una sensazione indimenticabile. Sono molto felice, sono qui dal 2012 e oggi siamo riusciti ad arrivare in finale. Manca ancora una partita da giocare, ma la dovremo preparare nel miglior modo possibile. La partita di oggi è stata più tranquilla rispetto a quella contro l’Atalanta. Oggi si è vista la concentrazione giusta. Bayern o Lione? Preferisco essere in finale, indipendentemente dall’avversario. Credo che domani sarà una buona partita. Il Lione gioca benissimo, l’ha dimostrato contro Juve e il City. Non sarà facile per il Bayern. Futuro? Per il momento ho detto al mio agente di lasciarmi tranquillo, poi ci siederemo e prenderemo la ... Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : La finale di #UCL e un pensiero al futuro: ritorno in Italia? Thiago Silva risponde così - pisto_gol : Due osservazioni su Ata-Psg: anche a 35 anni, THIAGO SILVA A 0 euro è da prendere subito . Partita monumentale. Vic… - amineelgana99 : RT @DiMarzio: La finale di #UCL e un pensiero al futuro: ritorno in Italia? Thiago Silva risponde così - LazioIn : LAZIO - Da David a Thiago... Silva - Giulio_Nosotti : Thiago Silva che vuole ritornare al Milan equivale a quella figa storica che vuol chiavarti e te non comprendi il perché -