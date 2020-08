The Satellite Station – ‘Come Home’ (Di martedì 18 agosto 2020) The Satellite Station esplora con maturità la disperazione di mantenere una relazione che ha fatto il suo corso nel toccante singolo “Come Home”. The Satellite Station rifugge dall’autocommiserazione in “Come Home” vedendo il suo racconto confessionale e sincero riversarsi calorosamente accanto a un ritmo di chitarra spumeggiante, sfumature ambientali e tasti toccanti. “Come Home” ha un ritornello travolgente e sottilmente calpestato che attinge a melodie indie folk indie ariose, “Tratterrò il respiro finché non torni a casa “. Parlando della canzone, l’artista la presenta così: “Questa canzone parla di qualcosa a cui tutti possiamo relazionarci, la fine di una relazione. La visione che vedi in questa canzone proviene ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

