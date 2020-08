Serena Enardu disperata, l’appello su Instagram: “Scrivetemi se avete visto qualcosa” (Di martedì 18 agosto 2020) Atto vandalico sull’auto di Serena Enardu Nelle ultime ore Serena Enardu è finita al centro dell’attenzione con la sorella gemella Elga per delle foto che le mostrano ad una festa di compleanno. Fin qui nulla di strano se non fosse che sulla torta appare una bandiera nazista. Un gesto che ha creato indignazione e sgomento tra i follower. Ma di recente l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto parlare di sé per qualcos’altro, ovvero per l’incendio alla sua macchina. L’ex gieffina ha realizzato delle Stories su Instagram per informare i seguaci di cosa sia successo. Il fattaccio è accaduto a Quartu Sant’Elena, un paese in provincia di Cagliari. Per fortuna, grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco la situazione è tornata subito ... Leggi su kontrokultura

