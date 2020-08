Roma, Schick potrebbe restare in Germania. Piace al Leverkusen (Di martedì 18 agosto 2020) La Roma potrebbe piazzare presto il colpo Patrik Schick . Il giocatore attualmente è impegnato nelle semifinali di Champions League con il Lipsia, ma i tedeschi hanno già fatto sapere che non ... Leggi su quotidiano

Friedkin2020 : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma: Leverkusen su Schick per rimpiazzare Havertz. Pronta un'offerta di 30 milioni #AsRoma - Mediagol : #Calciomercato #Roma: il #BayerLeverkusen piomba su Schick, ecco l’offerta per il talento in forza al Lipsia - Mediagol : #Calciomercato #Roma: il Bayer Leverkusen piomba su Schick, ecco l'offerta per il talento in forza al Lipsia… - keenaroma : @romanewseu I 2 anni di Schick alla Roma : 2017/18 presenze 24 reti 3… - keenaroma : @siamo_la_Roma I 2 anni di Schick alla Roma : 2017/18 presenze 24 reti 3… -