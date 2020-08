Roma, due calciatori della Primavera positivi al Covid-19: il comunicato (Di martedì 18 agosto 2020) La Roma ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale che due giocatori della Primavera sono risultati positivi al Covid-19 Due giocatori della Roma Primavera sono risultati positivi al Covid-19 dopo le regolari visite di controllo. Ecco il comunicato del club giallorosso: «L’AS Roma comunica che, in una delle regolari visite di controllo previste dal protocollo societario, due giocatori della rosa della Primavera sono risultati positivi a un primo tampone per la rilevazione del Covid-19. I due ragazzi, che si trovano in isolamento domiciliare, sono attualmente ... Leggi su calcionews24

rtl1025 : ?? 'La Asl Roma 1 ha comunicato la positività di sei ragazzi di rientro da #PortoRotondo. Si tratta di due gruppi di… - CottarelliCPI : La piattaforma Rousseau viene oggi usata per decidere se Virginia Raggi potrà correre come sindaco di Roma in barba… - MediasetTgcom24 : Roma, doppio trapianto con fegato diviso in due grazie alla perfusione #Trapianti - Fantacalcio : Roma, due giovani della Primavera positivi al Coronavirus - Bertolca10 : Tornando indietro di 5 anni, nel 14'-15' abbiamo inserito due italiane in semifinale (Napoli e Viola), ma nei sedic… -