Proroga Naspi decreto Agosto: a chi spettano 2 mesi in più? (Di martedì 18 agosto 2020) Il decreto di Agosto, tra le altre cose, ha previsto una Proroga delle indennità di disoccupazione in scadenza per ulteriori due mesi. Il prolungamento, in ogni caso, spetta soltanto a chi ha la propria indennità di disoccupazione in scadenza nel periodo temporale previsto. Cerchiamo di capire chi riguarda e come funziona la misura. Prolungamento Naspi decreto Agosto Un lettore scrive per chiedere: Salve volevo chiedere la mia Naspi e scaduta a marzo 2020 se rientro nelle nuove misure ,grazie Il prolungamento della Naspi del decreto di Agosto prevede due mesi di indennità di disoccupazione in più per tutte le misure in scadenza tra il 1 maggio ed il 30 ... Leggi su notizieora

