Inzaghi tra ritiro e mercato: “Puntiamo a essere dei rompiscatole” (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ha iniziato a sudare in Austria questa mattina il Benevento 2.0 targato Filippo Inzaghi. La formazione giallorossa ha comunicato a preparare la stagione del ritorno in serie A e il motivo della partenza anticipata è stato svelato dallo stesso tecnico ai microfoni di Sky Sport. Inzaghi ha fatto anche il punto sul mercato che, fino ad ora, gli ha consegnato il solo Glik, ma in arrivo c’è anche Ionita dal Cagliari. Queste le parole di SuperPippo all’emittente satellitare. Benevento – “Ho detto ai ragazzi di dimenticare cosa abbiamo fatto in Serie B. Lottando e sacrificandoci siamo arrivati a fare qualcosa di straordinario. Dobbiamo prepararci al meglio, quest’anno sarà più difficile. Di solito le neopromosse retrocedono, noi ... Leggi su anteprima24

Asr1927Fabio : Immagino Lotito e Inzaghi... I:allora presidente abbiamo preso D. Silva! L:ma lei è rimasto a Silva!?!?le ho preso… - alwaystoned_ : Prime immagine dal ritiro biancoceleste, prove di intesa tra simone inzaghi e il neo acquisto david silva - sportli26181512 : #Benevento, anche Glik tra i convocati per il ritiro precampionato: Pippo Inzaghi domani ritroverà i suoi giocatori… - ottopagine : Benevento, premio Scopigno: tra i vincitori Vigorito e Inzaghi #Benevento - flamanc24 : RT @OfficialSSLazio: ???? Tra passato e presente. Non perdere l'intervista esclusiva a Pippo Pancaro nell'ultimo numero del Lazio Style Offic… -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi tra Benevento, premio Scopigno: tra i vincitori Vigorito e Inzaghi Ottopagine L'OPINIONE - Fabio Cannavaro: "Gattuso mi piace molto, il Napoli è una grande squadra e per me rientra tra le prime quattro"

Rino è quello che, tra Inzaghi e Pirlo, si presenta con maggiore esperienza. E a me lui piace tanto, lo confesso, perché si è aperto anche alla fase offensiva. E' cambiato, ha studiato, soprattutto ...

La Spal ora prova ad occupare l’area con Pettinari

Mister Inzaghi lo vuole, tra le società si tira un po’ sul prezzo. E la Lazio ha infilato il nome di Cedric Gondo. Non uno sfondareti (nell’ultimo campionato 5 vestendo la casacca della ...

Rino è quello che, tra Inzaghi e Pirlo, si presenta con maggiore esperienza. E a me lui piace tanto, lo confesso, perché si è aperto anche alla fase offensiva. E' cambiato, ha studiato, soprattutto ...Mister Inzaghi lo vuole, tra le società si tira un po’ sul prezzo. E la Lazio ha infilato il nome di Cedric Gondo. Non uno sfondareti (nell’ultimo campionato 5 vestendo la casacca della ...