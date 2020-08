Indizi sul secondo modello della serie OnePlus Nord: ancora più economico (Di martedì 18 agosto 2020) Sapevamo fin dall'inizio che il OnePlus Nord non sarebbe stato che il primo modello della nuova linea di dispositivi economici di casa OnePlus, come in effetti dimostrano anche i fatti che stiamo per raccontarvi. Stando a quanto riportato da 'mysmartprice.com', l'ente TÜV Rheinland ha reso nota la documentazione associata ad un nuovo alimentatore per smartphone del produttore cinese compatibile con lo standard di ricarica rapida a 18W. Il OnePlus Nord, come ormai sappiamo, è in grado di supportare la tecnologia di ricarica Warp Charge 30T a 30W, ed è quindi impossibile pensare che un alimentatore del genere possa rivolgersi ad un dispositivo di fascia superiore. Il certificato in questione non aggiunge altro circa lo smartphone cui è ... Leggi su optimagazine

Perduta nel Vermont, innamorarsi senza memoria

Per fortuna si risveglia, ma non sa più chi sia. Un medico locale affascinante, Jeff (Benjamin Ayres), la aiuta a recuperare mentre cerca qualche indizio sul suo passato, ma invece di scoprire ...

S. Marco in Lamis, maxi piantagione di marijuana con 5mila piante: 1 uomo armato arrestato e 3 denunciati

La perquisizione, eseguita dai militari della Tenenza di San Nicandro, presso un casolare di campagna dove il soggetto arrestato dimorava e che serviva la piantagione, ha permesso di acquisire indizi ...

