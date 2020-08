Il Barcellona (per ora) affida la rottamazione ad Abidal, il ds nemico di Messi (Di martedì 18 agosto 2020) Eric Abidal è ancora il direttore sportico del Barça. Fa un po’ specie la decisione del club di affidare proprio al “nemico” dei senatori la rottamazione di una squadra al disfacimento completo. La rivoluzione ormai inevitabile dopo il catastrofico 2-8 preso in Champions dal Bayern riparte, almeno per il momento, da quello che Messi indicò come il responsabile di pianificazione sbagliata quando la crisi già si intravedeva a stagione in corso. Fonti del club hanno spiegato al Mundo Deportivo che il futuro di Abidal sarà deciso solo dopo il lavoro di riordino della rosa, soprattutto riguardo al capitolo vendite e trasferimenti. Il Barça ha bisogno di alleggerire il conto stipendi ed è una missione che tocca a lui. Lo ... Leggi su ilnapolista

