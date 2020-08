Higuain e il suo futuro alla Juve: l’attaccante esce allo scoperto (Di martedì 18 agosto 2020) Stagione non certo esaltante quella di Gonzalo Higuain, il cui futuro in bianconero rimane sempre più in bilico. Il ‘Pipita’ ha ancora un anno di contratto, ma potrebbe cambiare aria già nella sessione di mercato che sta per aprirsi. In un’intervista a ‘Fox Sports Argentina’, l’attaccante classe ’87, ha parlato del suo futuro, tra le altre cose: “Per adesso sto bene, riposo e penso. Il 24 tornerò ad allenarmi e ho ancora un anno di contratto, dovrò presentarmi in Italia. Poi vedremo cosa accadrà con il nuovo allenatore, perché sicuramente la situazione sarà diversa. MLS? Molti giocatori ci vanno e sarebbe bello. Ma ora sono alla Juve, vedremo”. Accusato di tradimento dai tifosi del Napoli per il ... Leggi su calcioweb.eu

