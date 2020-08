Guide lineari, numerosi vantaggi e pochi difetti (Di martedì 18 agosto 2020) Per le loro qualità e caratteristiche sono molto apprezzate in ambito industriale. Le Guide lineari infatti sono utilizzate in molteplici settori e sono sempre più cercate rispetto agli altri sistemi per ottenere un modo lungo. Esse permettono di realizzare un moto in un’unica direzione attraverso un sistema meccanico che si basa su una guida, un cursore e un meccanismo per produrre il movimento. Cosa sono le Guide lineari? Le Guide lineari sono composte da due parti la rotaia e il pattino. Come facilmente si può immaginare, il pattino si muove avanti e indietro sulla rotaia. A rendere possibile questo movimento sono i cuscinetti a ricircolazione che possono essere costituiti da sfere o rulli per spostarsi. Proprio attraverso il ricircolo di ... Leggi su nuovasocieta

Foggia, al Policlinico Riuniti in arrivo due nuovi acceleratori lineari

Il Policlinico di Foggia avrà presto due nuovi acceleratori lineari ad energia alta e multipla finalizzati ad elevare la qualità delle prestazioni e ridurre i tempi di attesa nell’ambito del trattamen ...

