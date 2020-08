Google resta il motore di ricerca predefinito di Firefox fino al 2023 (Di martedì 18 agosto 2020) Mozilla sigla un accordo milionario con Google mantenendo il motore di ricerca come predefinito il Firefox almeno fino al 20203(immagine: Gabriele Porro/Wired)Mozilla e Google hanno firmato un accordo milionario che permetterà al motore di ricerca di Mountain View di rimanere, almeno fino al 2023, il sistema predefinito per le ricerche online sul browser Firefox. Sebbene le società non abbiano rivelato i dettagli del loro accordo, Zdnet ha stimato che il suo valore potrebbe essere compreso tra i 400 e i 500 milioni di dollari a favore di Mozilla. L’ufficialità dell’accordo arriverà entro l’autunno con la pubblicazione del ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : Google resta Accordo milionario tra Mozilla e Google: il motore di ricerca resta su Firefox la Repubblica Google resta il motore di ricerca predefinito di Firefox fino al 2023

Google ha siglato un accordo con Mozilla per mantenere il suo motore di ricerca come predefinito su Firefox. Mozilla però è alla ricerca di un nuovo modello di business Mozilla sigla un accordo ...

Spotify: in roll-out interfaccia per Chromebook/tablet Android e la funzione Bedtime

Dopo il maxi aggiornamento di fine Luglio, in ragione del quale Spotify aveva presentato la sua party mode, la celebre piattaforma svedese di music streaming ha rilasciato altri update, con particolar ...

