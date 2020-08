Gianmarco Onestini si trasferisce definitivamente a Madrid: sarà protagonista di un altro programma spagnolo (Di martedì 18 agosto 2020) Non si arresta il successo di Gianmarco Onestini in Spagna. Dopo un nuovo amore, adesso ha anche la possibilità di partecipare ad un altro programma Gianmarco Onestini: il successo ottenuto in Spagna Qualche anno fa Gianmarco Onestini era diventato noto sui social per essere il fratello di Luca Onestini. Quest’ultimo è stato prima corteggiatore poi tronista a Uomini e Donne, ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip e ora è uno speaker radiofonico. Gianmarco, comunque, ha cercato di affermarsi nel mondo dello spettacolo partecipando al Grande Fratello 16 condotto da Barbara D’Urso. Lì, però, nonostante sia arrivato in finale, di lui si è parlato ... Leggi su kontrokultura

puteahre : @DonAdarista Gianmarco onestini (va famosillo) - IsaeChia : ‘#Gf16’, non si arresta il successo di #GianmarcoOnestini: ecco di quale nuovo programma sarà protagonista - mariacanton5 : @EligeAlMejor GIANMARCO ONESTINI - Nati54830160 : @EligeAlMejor Gianmarco Onestini - Maria67874321 : @EligeAlMejor Gianmarco Onestini SIEMPRE!!!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Gianmarco Onestini ‘Gf 16’, non si arresta il successo di Gianmarco Onestini: ecco di quale nuovo programma sarà protagonista Isa e Chia Soleil Sorge si frequenta con l’ex di Ivana Mrazova (fidanzata del suo ex)

1Dopo Jeremias Rodriguez, Soleil Sorge ora si frequenta con l’ex di Ivana Mrazova che, nemmeno a dirlo, è fidanzata del suo ex Luca Onestini L’amore tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge si è concluso ...

Gianmarco Onestini gelato dalla sua ex in diretta televisiva

Gianmarco Onestini – dopo aver ottenuto in Italia un discreto successo, anche partecipando a Temptation Island – ha tentato la strada del reality show anche in Spagna. Qui ha vinto ‘El Tiempo del Desc ...

1Dopo Jeremias Rodriguez, Soleil Sorge ora si frequenta con l’ex di Ivana Mrazova che, nemmeno a dirlo, è fidanzata del suo ex Luca Onestini L’amore tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge si è concluso ...Gianmarco Onestini – dopo aver ottenuto in Italia un discreto successo, anche partecipando a Temptation Island – ha tentato la strada del reality show anche in Spagna. Qui ha vinto ‘El Tiempo del Desc ...